Mesarya, Karşıyaka'yı eli boş gönderdi

AKSA Süper Lig’de 4 golün atıldığı ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Mesarya konuk ettiği Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etti

Yer: Paşaköy Hasan Onalt StadıHakemler: Evren Karademir, Şahin Coşkun, Halil AtlarMesarya: Ercan, Oğuzhan, Eren (46’ Okan), Miracle Nwaorisa (90+5 Chinedu Ngwu), Muhammet (90+5 Emrecan), Çağlar (90+5 Umut), Tony Obia, İbrahim, Emre (74’ Ömer), Oğulcan, YusufKarşıyaka: Cenk, Eyyüp, Ceylan (66’ Mehmet), Tacettin (66’ Tahir), Lungelo Mishali, Furkan, Mahfou Kande, Lawrence Ogbe (83’ Uvanç), Muhammet, James Arong, BahadırGoller: 61’ ve 80’ Tony Obia, 90+3’ Muhammet (Mesarya) - 52’ Tacettin Köse (Karşıyaka)Kırmızı Kartlar: 40’ Yusuf (Mesarya) – 40’ Mahfou Kande (Karşıyaka)AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. haftasında Mesarya, Karşıyaka’yı konuk etti.Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda 4 golün atıldığı ve 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede Mesarya rakibini 3-1 mağlup etti.Dk.9 Karşıyaka Mishali sol çaprazdan müsait pozisyonda vurdu kalecide kaldı.Dk.10 Mesaya Obia ceza alanı dışından yerden sert vurdu direk dibinden dışarı çıktı.Dk.25 Oğulcan’ın soldan ceza alanına ortasında Obia’nın kafa vuşurunda top boş kaleye değil üstten dışarı çıktı.Dk. 38 Karşıyaka oyuncusu Mahfou Kande, Mesarya oyuncusu Yusuf arasında yaşanan sözlü atışma sonrasında Kande rakibine yumruk attı. Bu pozisyon öncesinde ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmıştı. Pozisyon sonrasında yardımcılarından ve dördüncü hakemi dinleyen maçın hakemi Evren Karademir her iki oyuncuyu da direk kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.45’ Ceylan’ın ara pasında Tacettin altı pas içinde vurdu, kaleciden dönen topu yine Tacettin tamamladı ancak top yan ağlarda kaldı.52’ Mishali’nin ceza alanına ortasında Tacettin altı pas içinde topu kontrol ederek plaseyle ağlara gönderdi. 0-1.61’ Soldan kazanılan serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortada Muhanmmet vurdu Cenk çıkardı bir kez daha tamamlanan topu Karşıyaka savunması çizgiden çıkardı. Dışarı açılan top yeniden ceza alanına dolduruldu ve yaşanan karambolde son olarak Obia önünde bulduğu topu filelere gönderdi. 1-180’ Muhammet’İn pasında Tony Obia sol çaprazdan çektiği şutla topu filelere gönderdi. 2-1.90+3’ Miracle Nwaorisa orta alanda kağtığı topla ilerledi ilk rakibinden sıyrıldı ve bomboş durumda olan Muhammet’e aktardı ve bu oyuncu da kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi. 3-1.Bu sonuçla Mesarya puanını 7’e çıkarırken Karşıyaka 3 puanda kaldı.Foto: Mesarya