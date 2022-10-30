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Mesarya, Hamitköy’ü eli boş gönderdi

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Mesarya ile Hamitköy arasındaki maçta Mesarya’nın 2 topu direkten dönerken, Hamitköy 4 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Debouta ve Salahi’nin golleriyle maçı kazanan Mesarya oldu

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Mesarya, Hamitköy’ü eli boş gönderdi
Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener,Hakan Gök,Emre Çevikdal
Mesarya: Mehmet Özeralp, Orhan,İbrahim Çıdamlı,Hüseyin Çıdamlı(60.Dk Mustafa Ayker),Mustafa Yaşınses(88.Dk Eren),Okan(46.Dk Salahi),Ahmet(81.Dk Ali Üçtaş),Sinan,Çağrı,Debouta,Yusuf Hamitköy:Tolga,Ömer,Emmanuel,Toykan,Derviş(80.Dk Altan),Sercan(56.Dk Mert),Serhat(80.Dk Kemal),Cemre,Osman,İbrahim Güler,Ardahan(80.Dk Mehmet Koyuncu)
Goller: 75.Dk Debouta,90+4.Dk Salahi (Mesarya)
 

AKSA Süper Ligin 6. Haftasında Mesarya, konuk ettiği Hamitköy’ü, ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti.
11.Dk: Hamitköy atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı çizgisi üzerinde alan Ömer’in vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.
22.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses’in pasıyla topla buluşan Debouta dönerek vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.
24.Dk: Hamitköy atağında Sercan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Emmanuel’in kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.
25.Dk: Mesarya atağında Okan kendisine gelen topun İbranim Çıdamlı’ya gitmesini sağladı. İbrahim’in ceza alanı dışından vuruşunda top üst direkten geri geldi.
 41.Dk: Mesarya’da sağ kanatta kazanılan frikiği kullanan Mustafa Yaşınses’in ceza alanına ortaladığı topa Debouto kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.
45+4.Dk: Hamitköy atağında Sercan’ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Toykan’ın vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.
68.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Emmanuel kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Mehmet gole izin vermedi.
 75.Dk: Mesarya’da sol kanatta kazanılan frikiği İbrahim Çıdamlı ceza sahasına ortaladı ve Debouta’nın kafa vuruşunda top kaleci Tolga’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. Mesarya 1-0 Hamitköy
90+4.Dk: Mesarya atağında sağ kanattan ceza alanına ortalanan topa arka direkte Salahi dokundu ve filelere gönderdi. Mesarya 2-0 Hamitköy
 
 
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