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Mesarya haftanın yorgunluğunu mangal partisiyle attı

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Mesarya haftanın yorgunluğunu mangal partisiyle attı
 Süper Lig ekibi Mesarya 2022 – 2023 sezonu hazırlıkları teknik direktör Nazım Aktunç yönetiminde sürdürüyor. Sarı kırmızılılar bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla haftanın son antrenmanını yaptı. Yorucu geçen haftanın ardından futbolcular, 100. Yıl Stadındaki sabah antrenmanından sonra yönetimin yaptığı mangal partisiyle haftayı keyifli kapattılar.
Mesarya başkan adayı Kaan Ertuğ, geleneksel hale gelen ve Mesarya ile klasikleşen sabah yemeklerinin süreceğini söyledi.
 
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