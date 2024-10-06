Mesarya, Göçmen’den puanı kopardı

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3. hafta maçında Göçmenköy iç saha maçlarını oynadığı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Mesarya takımını ağırladı. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mesarya 75 dakika 10 kişi oynadığı maçtan puan çıkarmayı başardı

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Rüya Sakallı

Göçmenköy: Ozan, Alaattin(Mevlüt), Bilal, Bekir, Kadir(Süleyman), Barkın, Reşit, Arda Karacan(İsmet), Exauce Mbou, Eray(Salahi), Arda Sözcü

Mesarya: Ercan, Oğulcan(Emrecan), Yusuf, Boran, Oğuzhan, Okan(Eren), Çağlar(Ömer), İbrahim, Muhammed(Emre), Chikezeim Nwaonsa(Umut), Tony E. Obis

Goller: 66' Bekir (Göçmenköy), 19' Chikezeim Nwaonsa (Mesarya)





AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3. hafta maçında Göçmenköy iç saha maçlarını oynadığı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Mesarya takımını ağırladı. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Göçmenköy ligde 2 puana yükselirken Mesarya puanını 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın 15’inci dakikasında Mesarya’dan Boran Esenler’în kırmızı kart görmesi sonucu sarı kırmızılı ekip sahada 10 kişi kaldı.

10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmaya daha atak başlayan Mesarya 19. dakikada yabancı oyuncusu Chikezei M. Nwaorisa'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra Göçmenköy beraberlik için baskısını arttırırken Mesarya kontrataklarla gol aradı. Devre 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da temposunu yükselten Göçmenköy 66. dakikada Bekir'in kafasından beraberlik golünü buldu. 1-1

Golden sonra Göçmenköy galibiyet için baskısını arttırırken Mesarya takımı da kontrataklarda etkili oldu. Ancak her iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ligin 4. haftasında Göçmenköy deplasmanda Lefke karşısına çıkarken Mesarya sahasında Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.

