Mesarya Girne'de fark yarattı

Süper Lig'in flaş ekibi Mesarya konuk olduğu Girne Halk Evi karşısında golcüleriyle farka koşarak sahadan 5-0 gibi farklı kazandı

Stad: 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Abdullah Genç

GHE: Feyyaz, Arda, Ali. Ayden, Halil, Samet, Erdi, Alpay, Mehmet Yıldız, Zafer, Hasan

Mesarya: Hasan Piro, Orhan, İbrahim, Hüseyin, Remzi, Ertaç, Okan, Oğuzhan, Candy, Bilal, Yusuf

Goller: Dk 34 Bilal Dk 48-63 Remzi Dk 53-54 Ertaç



AKSA Süper Lig’in 21’inci haftasında ligin son sırasında bulunan Girne Halk Evi’nin konuğu olan Mesarya, karşılaşmayı 5-0 gibi farklı kazandı.

Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada golleri sarı kırmızılılar adına Ertaç Taşkıran ve Remzi Betmezoğlu (2) ve Bilal Ceylan kaydetti.

Mesarya, Girne Halk Evi deplasmanından elde ettiği bu farklı galibiyetle birlikte ligdeki puanını 31’e çıkarırken, ligin son sırasında bulunan Girne Halk Evi ise 6 puanda kaldı.

