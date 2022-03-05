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Mesarya Girne'de fark yarattı

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Süper Lig'in flaş ekibi Mesarya konuk olduğu Girne Halk Evi karşısında golcüleriyle farka koşarak sahadan 5-0 gibi farklı kazandı

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Mesarya Girne'de fark yarattı
Stad: 20 Temmuz Mete Adanır
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Abdullah Genç
GHE: Feyyaz, Arda, Ali. Ayden, Halil, Samet, Erdi, Alpay, Mehmet Yıldız, Zafer, Hasan
Mesarya: Hasan Piro, Orhan, İbrahim, Hüseyin, Remzi, Ertaç, Okan, Oğuzhan, Candy, Bilal, Yusuf
Goller: Dk 34 Bilal Dk 48-63 Remzi Dk 53-54 Ertaç
 
AKSA Süper Lig’in 21’inci haftasında ligin son sırasında bulunan Girne Halk Evi’nin konuğu olan Mesarya, karşılaşmayı 5-0 gibi farklı kazandı.
Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada golleri sarı kırmızılılar adına Ertaç Taşkıran ve Remzi Betmezoğlu (2) ve Bilal Ceylan kaydetti.
Mesarya, Girne Halk Evi deplasmanından elde ettiği bu farklı galibiyetle birlikte ligdeki puanını 31’e çıkarırken, ligin son sırasında bulunan Girne Halk Evi ise 6 puanda kaldı.
 
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