Mesarya gençleri, Pınardan’a emanet

K-PET Süper Ligde ilk sezonunu geçirecek olan Mesarya’da U20 Takımının teknik adamı belirlendi.

Genç teknik adam Arif Pınardan, yeni sezonda Mesarya U20 Takımını çalıştıracak. Mesarya yönetimi ile el sıkışan Arif Pınardan, son olarak Cihangir U20 Takımında görev yapmıştı.

