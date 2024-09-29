Mesarya, Gençler’i evine eli boş gönderdi

Hakemler: Ferhat Tuna, Ahmet Genç, Burak Yiğit
Mesarya:Mehmet Özer, Çağlar, Yusuf, Oğulcan(Oğuzhan), Abdullah, Muhammet(Boran), Miracle Nwaorsia, Mustafa İnanç(Eren Aktaş), İbrahim, Emre(Okan), Tony Obia
Gençler Birliği: Cengiz, Emir(Abdulaziz), Osman(Ernest), Ali(Mehmetali), Galip, Berk(Mücahit), Gabriel Bawa, Barın(Bülent), Malik, Taoually, Sylla.
Goller: Dk. 19 Abdullah, Dk. 39 İbrahim, Dk. 58 Miracle Nwaorsia(Mesarya), Dk. 63 Sylla(Gençler Birliği)
K.Kart: Dk. 90 Cengiz (Gençler Birliği)
Aksa Süper Ligin 2. Haftasında Mesarya ile Gençler Birliği Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda kozlarını paylaştılar.
Ferhat Tuna’nın orta hakemliğini yaptığı zorlu maça iyi başlayan ev sahibi Mesarya takımı oldu.
19. dakikada gelişen Mesarya atağında son olarak Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Abdullah güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1 – 0
Dk. 39 Hızlı gelişen Mesarya atağında İbrahim Güler, Gençler Birliği defansından güzel sıyrılarak golünü attı: 2 – 0
İkinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Gençler Birliği oyuna ortak olmak istese de yine golü bulan Mesarya takımı oldu.
Dk. 58 Mesarya’da sahneye çıkan yabancı futbolcusu Miracle Nwaorısa golünü atarak skoru 3 – 0 yaptı.
Dk. 63 Gençler Birliği atağında Mesarya ceza sahasında topla buluşan Sylla topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Mesarya üstünlüğünde tamamlandı ve Mesarya ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2.
|Doğan Türk Birliği
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4.
|Mesarya SK
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|5.
|Yenicami AK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.
|Alsancak Yeşilova SK
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|7.
|Lefke TSK
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|8.
|Miracle Değirmenlik SK
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.
|Esentepe KKSK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.
|Cihangir GSK
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|11.
|L. Gençler Birliği SK
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|12.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|13.
|Çetinkaya TSK
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|14.
|Göçmenköy İYSK
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|15.
|Gönyeli SK
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|16.
|Karşıyaka SK
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0