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Mesarya farkla turladı

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Yalova’nın cezası nedeniyle Gönyeli Stadı’nda oynanan Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Mesarya konuk olduğu Yalova’yı 4-0 gibi farklı skorla geçti

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Mesarya farkla turladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. tur maçında Yalova, Mesarya’yı konuk etti. Mustafa Öztugay’ın yönettiği Gönyeli Stadındaki maç Mesarya üstünlüğünde geçti.
Mesarya maça hızlı başlarken, yeni transferi Nevzat Duran’ın golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede etkisini artıran Mesarya, Nevzat Duran’ın golüyle 2 – 0’ı bulurken, bir diğer yeni transferi Eray Vudalı ile 3 – 0’ı buldu. Ahmet Tatlıses ise skoru belirledi. 4 – 0
Mesarya maçı farklı kazanarak 2. tura yükseldi.
 
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