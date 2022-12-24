Mesarya evinin kralı

Aksa Süper Lig’in 14. Haftasında Mesarya konuk ettiği K.Kaymaklı’yı Debouto’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Stadyum:Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Ali Özer, Halil Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları

Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Hüseyin, Mustafa, Okan, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Yusuf

K.Kaymaklı:Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre Nazik, Tuğrul, Arda, Felix, Hasan Çakır, Mehmet Göçben, İbrahim Kaba, Ahmet Hatay

Goller: 79.Dk Debouto (Mesarya)



AKSA Süper Ligin 14. Haftasında Mesarya, Küçük Kaymaklı’yı Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda konuk etti.

Oldukça çekişmeli ve mücadeleci bir futbolun oynandığı ilk devrede gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.

Ikinci devrede her 2 teknik adam taktiksel değişiklikler yapmasına ragmen, uzun sure gol olmadı. Çekişmeli ve mücadeleci futbol ikinci devrede de sürerken, 79’da Debouto, Mesarya’yı 1 – 0 öne geçirdi.

Savunması ile ön plana çıkan ve evinde hiç gol yemeyen Mesarya, 1 – 0’lık skoru koruyarak maçı 3 puanla tamamladı.

