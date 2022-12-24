banner875
banner885
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
14 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
36 0
 
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
25 0
banner878

Mesarya evinin kralı

Aksa Süper Lig’in 14. Haftasında Mesarya konuk ettiği K.Kaymaklı’yı Debouto’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

banner825
Mesarya evinin kralı
Stadyum:Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Ali Özer, Halil Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları
Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Hüseyin, Mustafa, Okan, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Yusuf
K.Kaymaklı:Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre Nazik, Tuğrul, Arda, Felix, Hasan Çakır, Mehmet Göçben, İbrahim Kaba, Ahmet Hatay
Goller: 79.Dk Debouto (Mesarya)
 
AKSA Süper Ligin 14. Haftasında Mesarya, Küçük Kaymaklı’yı Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda konuk etti.
Oldukça çekişmeli ve mücadeleci bir futbolun oynandığı ilk devrede gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.
Ikinci devrede her 2 teknik adam taktiksel değişiklikler yapmasına ragmen, uzun sure gol olmadı. Çekişmeli ve mücadeleci futbol ikinci devrede de sürerken, 79’da Debouto, Mesarya’yı 1 – 0 öne geçirdi.
Savunması ile ön plana çıkan ve evinde hiç gol yemeyen Mesarya, 1 – 0’lık skoru koruyarak maçı 3 puanla tamamladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.