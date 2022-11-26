Mesarya evinin ağası

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Yusufcan Dönder, İsmail Egeli
Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Mustafa Yaşınses (73.Dk Hüseyin Çıdamlı), Salahi, Okan, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Yusuf
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Salih (74.Dk Justice), Halil Uçar, Burak, Adil, Hasan Ulukök, Şükrü,Kasım (75.Dk Murat Ormancı), Semih, Barkın, Ulaş
Goller: 8.Dk Ahmet Kara, 45.Dk Mustafa Yaşınses, 53.Dk Debouto (Mesarya)
AKSA Süper Ligin 10. Haftasında Mesarya, Miracle Değirmenlik’i Hasan Onalt Stadında dolu tribünler önünde konuk etti. Maçın ilk bölümünde 2 takım da maça hızlı başlarken, Miracle Değirmenlik Şükrü’nün şutunda topun direkten dönmesiyle şanssızlık yaşadı. Dönen toptaki kontra atakta Ahmet Kara, takımını öne geçirdi. 1 – 0 Golden sonra daha da etkili oynayan Mesarya 45. dakikada Mustafa Yaşınses’in golüyle soyunma odasına 2 – 0 öne geçti.
İkinci devrede de etkisini sürdüren Mesarya 53’te Debuto ile skoru belirleyen golü kazandı. 3 – 0 Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3 – 0 sona ereken, Mesarya evindeki 5. Maçı da gol yemeden tamamlandı.
Bu sonuçla Mesarya takımı puanını 21'e yükseltirken, Miracle Değirmenlik 20 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Mesarya deplasmanda lider Mağusa Türk Gücü ile karşılaşırken, Miracle Değirmenlik de kendi evinde Göçmenköy'ü konuk edecek.
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