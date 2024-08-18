Mesarya, evinde Yeniboğaziçi’ne boyun eğdi

Futbolda 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamında takımlar dostluk maçlarına devam ediyor.
Gaziköy Şenol Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Yeniboğaziçi süper lig temsilcisi Mesarya’yı 1-2 mağlup etti
Yeniboğaziçi’nin gollerini İbrahim Kunur (2) atarken Mesaryanın tek golünü yabancı oyuncusu Mishally kaydetti.
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