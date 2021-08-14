Mesarya, deplasmanda kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligin 2 ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Mesarya, Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahasında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan konuk Mesarya, Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 0 mağlup etti. Mesarya’nın gollerini Mustafa Yaşinses ve savunmdan ileriye çıkan Yusuf kaydetti.
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