Mesarya, deplasmanda kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Ligin 2 ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Mesarya, Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahasında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan konuk Mesarya, Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 0 mağlup etti. Mesarya’nın gollerini Mustafa Yaşinses ve savunmdan ileriye çıkan Yusuf kaydetti.

