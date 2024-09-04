Mesarya'dan üç transfer birden

Süper Lig ekibi Mesarya takımı yaptığı 3 genç ve yetenekli transferle kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı Mesarya, Küçük Kaymaklı'dan Emre Nazik ve Bora Esenler ile China Bazaar Gençlik Gücü'nden Muhammed Nazik'i kadrosuna kattı. Mesarya yönetimi bir süreden beri 2 kulüp ve 3 futbolcu ile sürdürdüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.
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