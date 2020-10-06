Mesarya'da sürpriz ayrılık

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya'da şok bir ayrılık kararı alınırken teknik direktör Nazım Aktunç ve ekibi görevinden istifa etti.

Nazım Aktunç'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Geçen sezon başında göreve geldiğimiz ve çok güzel bir şampiyonlukla sezonu tamamladığımız Mesarya Spor Kulübü'ndeki görevimizden bir takım fikir ayrılıkları nedeniyle yönetimimizle konuşup teknik ekip olarak ayrılma kararı aldık. Bir sezon boyunca çalışma fırsatı bulduğumuz tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize ve çok değerli futbolcu kardeşlerimize bizlere gösterdikleri sevgi, saygı ve anlayıştan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle."