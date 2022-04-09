Mesarya, Candy’yi plaketle uğurladı

Süper Lig ekiplerinden Mesarya'nın yabancı futbolcusu Candy, takımı ile son maçına Hamitköy karşısında çıktı.
Mısır Süper Lig ekiplerinden ENPPI ile anlaşan Candy, Mısır'a gitmek için bu akşam ülkeden ayrılacak. Mesarya Spor Kulübünden izinli olarak ENPPI'ye transfer olan Candy, Hamitköy ve Yenicami'nin eski futbolcusu John Ebuka ile takım arkadaşı olacak.
Mesarya kulübü, Candy’yiplaketle uğurladı. Mesarya kulüp başkanı Halil Topaloğlu, Candy’ye bir teşekkür plâketi takdim ederek futbolcusunu uğurladı.
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