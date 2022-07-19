Mesarya çalışmalara başladı

Necati KÜLAHLILAR
Süper lig ekiplerinden Mesarya dün Paşaköy Stadında Teknik direktör Nazım Aktunç nezaretinde yeni sezona yönelik ilk çalışmasını yaptı.
Yeni transferlerinde katıldığı ilk antrenmanda yabancı futbolcu olmaması dikkat çekti.
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