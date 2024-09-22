Mesarya başladı, Lefke bitirdi

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde Lefke Mesarya’yı konuk etti. Menekşe Beyazlı ekip 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başararak lige 3 puanla başladı. Mesarya’da kaleci Ercan 85.dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Emir Turalı

Lefke: İrfan Özbay, Aykut (46’ Kaan Savaşkan), Okan, Mustafa Tahsildaroğulları (83’ Erkan), Kemal Armstrong, Arda (58’ Candy), Kouassi, Yakup (58’ Gökhan), Mustafa Süzgen (69’ Kasım), Christopher Fourmy

Mesarya: Ercan, Çağlar (35’ Mehmet Efe), Mustafa, Miracle Nwaorisa, Muhammet (67’ Okan), Abdullah (81’ Oğuzhan), Tony Obia, İbrahim Güler, Emre Nazik (81’ Eren Aktaş), Oğulcan, Yusuf Altıner

Goller: 38. Dk. Christopher Fourmy , Dk 75 Yusuf (KK) (Lefke) , 28. Dk. Miracle Nwaorisa (Mesarya)



Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde Lefke Mesarya’yı konuk etti.

İlk hafta heyecanı ve isteğiyle iki takım da maça hızlı başladı ve karşılıklı olarak kaleleri yokladı.

28. dakikada gelişen Mesarya atağında Miracle Nwaorisa topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı ve Mesarya deplasmanda 1-0 öne geçti.

38. dakikada gelişen Lefke atağında ise ceza sahası içinde Christopher Fourmy kafayla topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi Lefke’nin kazanma isteği daha ön plandaydı.

75.dakikada gelişen Lefke atağında Kouassi’nin ortasında Ercan - Yusuf anlaşmazlığında Yusuf kendi kalesine topu ağlara gönderince Lefke 2-1 öne geçti.

85.dakikada Lefke kontra atağında kaleci Ercan Fourmy’yi düşürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeyince maç evsahibi Lefke’nin 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla Lefke yeni sezona galibiyet ve 3 puanla başlarken Mesarya sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

