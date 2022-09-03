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Mesarya, başkentte galip

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Mesarya, başkentte galip
Aksa Süper Ligin iki ekibi K.Kaymaklı ile Mesarya’nın Lefkoşa’daki mücadelesinin galibi konuk Mesarya oldu.
Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Mesarya iyi bir oyun sonunda rakibi K.Kaymaklı’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
 
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