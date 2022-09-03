Mesarya, başkentte galip

Aksa Süper Ligin iki ekibi K.Kaymaklı ile Mesarya’nın Lefkoşa’daki mücadelesinin galibi konuk Mesarya oldu.

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Mesarya iyi bir oyun sonunda rakibi K.Kaymaklı’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

