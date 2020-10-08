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Mesarya başkanını belirledi

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Mesarya başkanını belirledi
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya'da yapılan genel kurul sonrası görev dağılımı gerçekleştirdi.
Geçen sezon Ömür Devecioğlu ile eş başkan olan Halil Topaloğlu kulübün yeni başkanı oldu.
Görev dağılımı ise şöyle oldu:
Başkan:Halil Topaloğlu
Kordinatör: Ömür Devecioğlu
Genel Sekreter: Batuhan Refikoğluları
Sporcu Sorumlusu: Sait Uzun
Sosyal İşler Sorumlusu: Çetin Sadeli
Lokal ve Tesis sorumlusu: Kaan Ertuğ, Kemal Kalkaner, Halil Saka
Mali işler: Hasan Adahan, Adil Onalt
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