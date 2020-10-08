Mesarya başkanını belirledi

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya'da yapılan genel kurul sonrası görev dağılımı gerçekleştirdi.

Geçen sezon Ömür Devecioğlu ile eş başkan olan Halil Topaloğlu kulübün yeni başkanı oldu.

Görev dağılımı ise şöyle oldu:

Başkan:Halil Topaloğlu

Kordinatör: Ömür Devecioğlu

Genel Sekreter: Batuhan Refikoğluları

Sporcu Sorumlusu: Sait Uzun

Sosyal İşler Sorumlusu: Çetin Sadeli

Lokal ve Tesis sorumlusu: Kaan Ertuğ, Kemal Kalkaner, Halil Saka

Mali işler: Hasan Adahan, Adil Onalt