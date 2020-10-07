Mesarya, Aktunç’u döndürmek istiyor

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’da göreve yeni gelen yönetim kurulu, görevinden istifa eden teknik direktör Nazım Aktunç’u görevine döndürmek istiyor.
Nazım Aktunç ve ekibi ile yeni sezona girmeyi hedefleyen Mesarya’da, yönetim kurulunun bir kaç gün içerisinde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor. Bu arada takımın deneyimli futbolcularının da Nazım Aktunç’un göreve devam etmesini istedikleri öğrenildi.
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