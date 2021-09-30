Mesarya, Adal’ı yetiştirmeye çalışıyor

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Ligde tarihinin ilk galibiyetini Türk Ocağı karşısında alan Mesarya’da, üçüncü haftada Küçük Kaymaklı ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

Deplasmanda Küçük Kaymaklı ile oynanacak maç öncesinde takımın deneyimli ismi Hüseyin Adal’ı maça yetiştirmek için adeta seferberlik ilan edildi. Lefke maçında kasığında yırtık oluşan, Türk Ocağı maçında riske edilmeyen Hüseyin Adal’ın doktor kontrolleri sürüyor. Hüseyin Adal’ın iğne tedavisi ile maçta oynatılabileceği öğrenildi.

