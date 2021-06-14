Mertol: Süper Ligde kalıcı olmak istiyoruz

Mertol “ Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturmak için yola çıktık. Teknik direktörümüz Sedat Devecioğlu da birçok kez bunu belirtti. Hedefimiz önce kalıcı olmak, sonra da şampiyonluklara oynamak."

Yonpaş Dumlupınar bünyesinde 2014 yılından bu yana bulunan ve kulübün hemen hemen her kademesinde kaleci antrenörlüğü yapan Hüseyin Mertol, Yonpaş Dumlupınar Web TV’de kaleciliğin ince detayları, kulüpteki kalecilerin durumu ve genç kalecilerin elit seviyeye gelmek için nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. A takımın yanı sıra yarışmacı yaş kategorileri ve akademide kalecileri çalıştıran Hüseyin Mertol, geçtiğimiz yıl A takımda takım savunması anlamında çok güzel bir uyum yakalandığını belirtti. Mertol, “Geçtiğimiz yılki başarıda Türkkan’ın bireysel payı vardır ama komple teknik heyet ve takımın bütünlüğü sonucu gelişen bir olaydır. Türkkan antrenman ve maçlarda bireysel kapasitesini ortaya koyarak gerekli puanları bize kazandırmıştır. Ama bir kaleci takıma, takım da kaleciye bağımlıdır. Karşılıklı birbirine ihtiyacı vardır. Takım savunması anlamında çok güzel bir uyum vardı” ifadelerini kullandı. Bu yıl Süper Lig’de yer alacak olan Dumlupınar’ın kalıcı olabilmek için yola çıktığını söyleyen Mertol, “ Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturmak için yola çıktık. Teknik direktörümüz Sedat Devecioğlu da birçok kez bunu belirtti. Hedefimiz önce kalıcı olmak, sonra da şampiyonluklara oynamak. Dumlupınar akademisi ve altyapısı ile bu potansiyele sahiptir” şeklinde konuştu. Altyapının bünyesinde potansiyelli ve yetenekli birçok kaleci barındırdığını belirten Hüseyin Mertol, U19, U17, U15 ve U13 gibi yarışmacı gruplarında birbirinden yetenekli kalecilerin olduğunu, zaman içerisinde elit adayı olan bu kalecilerin gelişimlerini sürdüreceğine inandığını kaydetti. Günümüz modern futbolunda kalecilerin sadece kurtarışa yönelik antrenmanlar değil, hücuma katkı koymaya yönelik de çalışması gerektiğini, kalecilerin artık hücumu başlatan aktörler olduğunu söyleyen Mertol, genç kalecilerin de başta beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Mertol, iyi bir kaleci olmak isteyen gençlerin önce kaleciliği seveceğini, sonra kendilerine bakması gerektiğini, aynı zamanda da psikolojilerini hazır tutmaları gerektiği bilgilerini verdi."