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Mertli, Ankasspor’dan iyi sinyaller

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Mertli, Ankasspor’dan iyi sinyaller
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Temsilcimiz Mert Güçlücan’ın forma giydiği Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gaziantep Ankasspor’un, Antalya’daki sezon öncesi hazırlık kampı devam ediyor.
Asteria Kremlin Palace Oteldeki kampta yoğun bir çalışma temposu içerisine giren takım hazırlık maçları da yapıyor. Gaziantep Ankasspor, bir dönem Süper Ligde mücadele etmiş olan güçlü Diyarbakırspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan bordo mavililer, yeni sezona hazırız sinyallerini verdi.
 
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