Mertli Ankasspor’a, Gaziantep FK’dan destek

Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) katılma kararı alan temsilcimiz Mert Güçlücan’ın takımı Gaziantep Ankasspor’a, temsilcimiz Kenan Özer’in formasını giydiği Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK takımından destek geldi.

Amatör futbolun, amatör futbolcunun mağdur edilmemesi adına Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye kararlıyız açıklamasını yapan Ankasspor yönetimi, 1 haftalık tam kapanma sürecinde takımı da kampa aldı.

Gaziantep FK, kamp için tesislerini Ankasspor’a açarken, Mert Güçlücan da profesyonel ortamda çalışma şansı elde etti.

