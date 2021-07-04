Mertli Ankasspor, şampiyonluğa yürüyor

Temsilcimiz Mert Güçlücan’ın formasını giydiği Gaziantep Ankasspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesinde Şanlıurfa BB ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Gaziantep Ankasspor, Şanlıurfa BB bu galibiyetle adını yarı finale yazdırırken, bir dönem Türkiye Süper Lig’de mücadele etmiş olan Diyarbakırspor’la eşleşti.
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