Mertli Ankasspor, şampiyonluğa yürüyor

Temsilcimiz Mert Güçlücan’ın formasını giydiği Gaziantep Ankasspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesinde Şanlıurfa BB ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Gaziantep Ankasspor, Şanlıurfa BB bu galibiyetle adını yarı finale yazdırırken, bir dönem Türkiye Süper Lig’de mücadele etmiş olan Diyarbakırspor’la eşleşti.



