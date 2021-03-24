Mertli, Ankasspor kayıpsız gidiyor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 17 Nisan’da başlayacak olan yeni sezona iddialı hazırlanan Gaziantep Ankasspor, hazırlık maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Yonpaş Dumlupınar’dan Gaziantep Ankasspor’a transfer olan genç futbolcu Mert Güçlücan da takımı ile birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar 3 hazırlık maçı yapan Gaziantep Ankasspor, 3 maçını da kazanmayı başardı.

Gaziantep Ankasspor, Mert Güçlücan’ın sonradan oyuna dahil olduğu son hazırlık maçında 5 Temmuz İskenderunspor’u 2 – 0 mağlup etti.



