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Mertli Ankasspor galip

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Mertli Ankasspor galip
Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Gaziantep Ankasspor’da forma giyen Mert Güçlücan takımı ile birlikte başarılı sonuçlara imza atıyor.
Gaziantep Ankasspor, Bölgesel Amatör Lig’de grubunda oynadığı iki maçı kazanırken, ikinci maçında zorlu 5 Temmuz İskenderunspor deplasmanından 2 – 1 galibiyetle ayrıldı.
Oyuna sonradan dahil olan Mert Güçlücan, oyuna girdikten sonra sağ kanattan etkili ortalar yaparken, ikinci golün oluşumuna da katkı koydu.
 
 
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