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Mert sezona Antalya’da hazırlanıyor

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Mert sezona Antalya’da hazırlanıyor
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Türkiye Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımların birçoğu Antalya’da sezon öncesi hazırlık kampı yaparken, Antalya’da kamp yapan takımlar arasında temsilcimiz Mert Güçlücan’ın da formasını giydiği Gaziantep Ankasspor da yer alıyor.
Mert Güçlücan, takımıyla birlikte Antalya Lara’da Kremlin Palace Otelde kamp yaparken, yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunuyor. Gaziantep Ankasspor, Antalya kampı sırasında hazırlık maçları da yapacak.
 
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