Mert Günok Beşiktaş'ta

Beşiktaş, MedipolBaşakşehir'in file bekçisi Mert Günok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaştı

Beşiktaş, Mert Günok transferi için oyuncu ve MedipolBaşakşehir ile anlaştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu transfer için 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Milli file bekçisi önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.

Mert Günok, 2017 yazından bu yana turuncu-lacivertli formayı terletiyordu.

UMUT NAYİR VEDA ETTİ

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı.

Umut Nayir'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim.

Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına, takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın.

