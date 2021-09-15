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Mert bileğinden sakatlandı

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Mert bileğinden sakatlandı
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna Cumartesi günü Binatlı ile deplasmanda başlayacak olan Hamitköy’de, bu maça yönelik yapılan antrenmanlarda büyük şanssızlık yaşandı.
Takımın temel taşlarından olan Mert Ateş, son yapılan antrenmanda bileğinden kötü şekilde sakatlandı. Mert Ateş’in antrenmanda ayak bileği burkuldu. Burkulmadan dolayı ayağı şişen Mert Ateş’in tedavisine hemen başlandı.
Hamitköy kulüp doktoru Mustafa Soykurt tedavi sürecini başlatmasına rağmen, başarılı savunmacı Mert Ateş maçta büyük ihtimalle forma giymeyecek.
 
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