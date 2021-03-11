Mert, Antep yolcusu

Soydan SAKALLI
Türkiye Bölgesel Amatör Lige transfer olan futbolcular arasına Mert Güçlücan da girdi.
Başarılı kanat ve hücum oyuncusu Mert Güçlücan, Gaziantep Ankasspor takımı ile anlaştı.
Yonpaş Dumlupınar'ın genç yıldızı az önce Ercan Devlet Alanından, İstanbul'a uçtu.
Mert'i, babası Alper Güçlücan uğurladı. Mert Güçlücan, İstanbul'dan Gaziantep'e giderek Ankasspor takımına katılacak.
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