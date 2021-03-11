banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
11 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
53 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
24 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
158 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
172 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
35 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
24 0
banner529
banner570

Mert, Antep yolcusu

banner476

Mert, Antep yolcusu
Soydan SAKALLI
Türkiye Bölgesel Amatör Lige transfer olan futbolcular arasına Mert Güçlücan da girdi.
Başarılı kanat ve hücum oyuncusu Mert Güçlücan, Gaziantep Ankasspor takımı ile anlaştı.
Yonpaş Dumlupınar'ın genç yıldızı az önce Ercan Devlet Alanından, İstanbul'a uçtu.
Mert'i, babası Alper Güçlücan uğurladı. Mert Güçlücan, İstanbul'dan Gaziantep'e giderek Ankasspor takımına katılacak.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.