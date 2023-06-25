Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Meritta Club önderliğinde yürütülen Meritta Kids Football Academy projesi, tahmin edilenin üzerinde katılım ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan çocuk kulübü Meritta Club yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.Ayrıcalıklı çocuklar, mutlu aileler mottosuyla yoluna devam eden Meritta Club, 2023 yazı için çocuklarınıza özel, yepyenibir format ile gereksportifgerek eğlence dolu programa başladı.Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Meritta Club önderliğinde yürütülen Meritta Kids Football Academy projesi, tahmin edilenin üzerinde katılım ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.İlk hedefi çocuk gelişimi olan bu Academy, “futbol sadece futbol değildir” disiplini ile tasarlanmış seçkin ve nitelikli aktiviteleri ile aslında çocuklara takım ruhu, planlama, atletizm temelli gelişim egzersizleri, doğru antrenman teknikleri, teknik bilgileri, aidiyet duygusu aşılamayı, sağlıklı beslenmeyi ve ruhsal gelişimi amaçlamakta.Önderliğini Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü UEFA A lisanslı Baş Antrenörü Kadir Çelik, A Takımı Yardımcı Antrenörü Ensar Bek ve Meritta Club Koordinatörü Burak Sarıkaş’ın üstlenmiş olduğu Meritta Kids Football Academy, karma futbol anlayışı ile kız/erkek herkesin aynı anda yer alabileceği şekilde özel olarak tasarlanmış bir platform haline getirildi.Antrenörlüğünü Emre Ayyılmaz ve Sena Bendirbek’in yapmış olduğu ilk antrenmana aileler de yoğun ilgi gösterdi.Sporun en önemli adımlarından biri olan tesisleşme, aktiviteyi profesyonel seviyeye taşıyan önemli bir olgudur. Antrenman sahasına kurulan su istasyonları, antrenman sonrası çocuklara sunulan meyve takviyeleri, sağlıklı gıdalar ve duş imkanları ile profesyonel futbol kamplarını aratmayan Merit Park Hotel yapı itibari ile bu tarz projelere oldukça elverişli.Antrenmanları haftanın belirli günleri gerçekleşecek olan, Meritta Kids Football Academy, sportif anlamda ve profesyonel spor anlamında Meritta Club’ın çıkmış olduğu bir yolculuk.