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Merit A. Yeşilova yabancısına imzayı attırdı

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Merit A. Yeşilova yabancısına imzayı attırdı
Aksa Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova yabancı futbolcusunabugün imzayı attırdı.
Dün akşam adaya gelen Togo'lu hücum oyuncusu Prince Segbefia bugün yeni takımına imza attı.
Geçmiş sezonlarda Türkiye’de Tuzlaspor, Altay, Göztepe, Gaziantep gibi ekiplerde forma giyen Segbefia, Merit A. Yeşilova Başkanı Redif Nurel'in ofisinde Yeşilova'ya imza attı.
İmza töreninde Eray Yavuk ve Menajer Özeş Çıraklı da hazır bulundu.
 
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