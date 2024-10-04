Merih Demiral’ın heykeli Bolu’ya dikildi

Türkiye A Milli Futbolcusu Merih Demiral’ın heykeli Bolu’da dikildi.

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamladı.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası, Merih Demiral’ın heykelinin kente dikilmesi için Bolu Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başlamıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Milli oyuncunun heykeli törenle açıldı.

