Merhumlar Turnuvası, Lapta Masterlerinin

Hamitköy Masterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş merhum kişiler anısına düzenlediği anı maçında Lapta Masterleri, Hamitköy Masterlerini yenerek kupanın sahibi oldu

Hamitköy Masterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş merhum kişiler anısına düzenlediği anı maçı gerçekleştirildi.

Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği ve Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetiminin de destek verdiği Merhumlar Anı Maçı Göçmenköy Stadında oynandı. Hamitköy Masterler ile Lapta Masterleri arasında oynanan maçı, Alper Aligüllü, Mustafa Sezenay ve MejdiTezcan yönetti.

Ailelerin ve Okmar Süpermarket’in katkılarıyla düzenlenen Merhumlar Anı Maçını, Lapta Masterleri 2 – 0 kazandı. Lapta Masterlerinin gollerini Cevahir Kesici attı. Merhumlar Anı Maçını kazanan Lapta Masterlerine madalyalarını, Mustafa Sakallı’nın (Hoca) oğlu Soydan Sakallı, kupasını ise Mustafa Şeytan verdi. İkinci Hamitköy Masterlerine kupasını dernek asbaşkanı verirken, maçın hakemlerine teşekkür plaketini Hamitköy Masterleri takım kaptanı Mustafa Hoca verdi.

Merhumlar Anı Maçı ile kulübün Fahri başkanı Esat Erdoğmuş, Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasim Okşaner, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anıldı.

