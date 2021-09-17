banner583
Okul yeni ama eksik çok
Okul yeni ama eksik çok
47 0
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
18 0
 
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
9 0
40 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
20 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
233 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
16 0
banner661

Merhumlar Turnuvası, Lapta Masterlerinin

banner476

Hamitköy Masterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş merhum kişiler anısına düzenlediği anı maçında Lapta Masterleri, Hamitköy Masterlerini yenerek kupanın sahibi oldu

banner666
Merhumlar Turnuvası, Lapta Masterlerinin
Hamitköy Masterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş merhum kişiler anısına düzenlediği anı maçı gerçekleştirildi.
Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği ve Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetiminin de destek verdiği Merhumlar Anı Maçı Göçmenköy Stadında oynandı. Hamitköy Masterler ile Lapta Masterleri arasında oynanan maçı, Alper Aligüllü, Mustafa Sezenay ve MejdiTezcan yönetti.
Ailelerin ve Okmar Süpermarket’in katkılarıyla düzenlenen Merhumlar Anı Maçını, Lapta Masterleri 2 – 0 kazandı. Lapta Masterlerinin gollerini Cevahir Kesici attı. Merhumlar Anı Maçını kazanan Lapta Masterlerine madalyalarını, Mustafa Sakallı’nın (Hoca) oğlu Soydan Sakallı, kupasını ise Mustafa Şeytan verdi. İkinci Hamitköy Masterlerine kupasını dernek asbaşkanı verirken, maçın hakemlerine teşekkür plaketini Hamitköy Masterleri takım kaptanı Mustafa Hoca verdi.
Merhumlar Anı Maçı ile kulübün Fahri başkanı Esat Erdoğmuş, Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasim Okşaner, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anıldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.