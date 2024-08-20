Merhum Futbolcular Anı Maçı’nın galibi Geçitkale

13. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında düzenlenen Merhum Futbolcular Anı Maçı’nda Yeniboğaziçi ve Serverler Geçitkale Spor takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Her iki teknik adamın da bir çok oyuncusuna şans verdiği karşılaşmanın ikinci yarısında golü bulan konuk Serverler Geçitkale Spor maçı 2-1 kazandı. Maç sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve Yeniboğaziçi Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen hakemlere ve her iki takımın kaptanlarına anı plaketlerini ve kupalarını takdim etti.

