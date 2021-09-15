Merhaba Futbol

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını ve ilk 2 maçın hakemlerini açıkladı.

Programa göre AKSA Süper Lig, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadeleyle başlayacak. Maçı ise Fehim Dayı yönetecek.Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova maçında ise Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

İlk hafta programı ve açıklanan hakemler şöyle:

16/09/2021

Saat: 19:00:

Mete Adanır Stadı,Fehim Dayı, Doğan Türk Birliği -Cihangir

17/09/2021 Saat: 19:00:

Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu, Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova

18/09/2021 Saat: 16:30

MağusaCanbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

Gönyeli Stadı: Gönyel-Türk Ocağı Limasol

Saat 19:00

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı -Hamitköy

19/09/2021 Saat: 16:30

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya -Lefke

Birinci Ligde ilk maç Sezener’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.

Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.

İlk hafta programı şöyle:

17/09/2021 Saat:16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mormenekşe

18/09/2021 Saat:16:30

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç

İncirli Stadı: İncirli - ChinaBazaar Gençlik Gücü

19/09/2021

Saat: 16:30

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl

Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka

