Merhaba Futbol

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını ve ilk 2 maçın hakemlerini açıkladı.
Programa göre AKSA Süper Lig, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadeleyle başlayacak. Maçı ise Fehim Dayı yönetecek.Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova maçında ise Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.
İlk hafta programı ve açıklanan hakemler şöyle:
16/09/2021
Saat: 19:00:
Mete Adanır Stadı,Fehim Dayı, Doğan Türk Birliği -Cihangir
17/09/2021 Saat: 19:00:
Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu, Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova
18/09/2021 Saat: 16:30
MağusaCanbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar
Gönyeli Stadı: Gönyel-Türk Ocağı Limasol
Saat 19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı -Hamitköy
19/09/2021 Saat: 16:30
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy
Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya -Lefke
Birinci Ligde ilk maç Sezener’in
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.
Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.
İlk hafta programı şöyle:
17/09/2021 Saat:16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mormenekşe
18/09/2021 Saat:16:30
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya
İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç
İncirli Stadı: İncirli - ChinaBazaar Gençlik Gücü
19/09/2021
Saat: 16:30
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl
Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka
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