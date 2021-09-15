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Merhaba Futbol

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Merhaba Futbol
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını ve ilk 2 maçın hakemlerini açıkladı.
Programa göre AKSA Süper Lig, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadeleyle başlayacak. Maçı ise Fehim Dayı yönetecek.Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova maçında ise Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.
İlk hafta programı ve açıklanan hakemler şöyle:
16/09/2021 
Saat:   19:00:
Mete Adanır Stadı,Fehim Dayı,  Doğan Türk Birliği -Cihangir 
17/09/2021   Saat: 19:00:
Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu, Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova 
18/09/2021  Saat: 16:30
MağusaCanbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar
Gönyeli Stadı: Gönyel-Türk Ocağı Limasol
Saat 19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı -Hamitköy 
19/09/2021  Saat: 16:30
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy
Paşaköy 100. Yıl Stadı:   Mesarya -Lefke
Birinci Ligde ilk maç Sezener’in
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.
Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak. 
İlk hafta programı şöyle:
17/09/2021  Saat:16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı:          Esentepe – Mormenekşe
18/09/2021  Saat:16:30
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı:    Yalova   -          Düzkaya
İskele Cumhuriyet Stadı:               L. Gençler Birliği-  Görneç
İncirli Stadı:                                  İncirli      -  ChinaBazaar Gençlik Gücü
19/09/2021
Saat:   16:30
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı:   Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl
Lefkoşa Atatürk Stadı:                Çetinkaya -          Dörtyol
Maraş Necip Halil Kartal Stadı:   Maraş      -          Çanakkale
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:  Miracle Değirmenlik      -Karşıyaka
 
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