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Meral Özdenkçi kupası İskele’nin

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4. Meral Özdenkçi Anı Maçında, Lefke ile Gençler Birliği karşılaşırken, maçı 1- 0 kazanan İskele ekibi Gençler Birliği kupanın sahibi oldu

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Meral Özdenkçi kupası İskele’nin
Niyazi ERGÜLEN
Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediliyor.
Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi Lefkeile Doğu Bölgesinin 1.Ligdeki İskele temsilcisi Gençler Birliği, merhum Meral Özdenkçi Anı Maçında karşı karşıya geldi. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 4.Meral Özdenkçi Anı Maçında,Lefke16 Ağustos Stadında,Lefke ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi.
Her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı buldukları anlamlı mücadelede kozlar paylaşıldı. Gençler Birliği henüz 10. Dakikada Sertan ile bulduğu golle maçı 1 – 0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
4.Meral Özdenkçi Anı Maçı sonrasında takımlara kupalar ve plâketler merhum Meral Özdenkçi’ninailesi ve her iki kulübün yetkililer tarafından verildi. 
 
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