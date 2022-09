Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin

Süper lig temsilcisi Lefke ile doğu bölgesinin 1.ligdeki İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği merhume Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya gelirken, karşılaşmayı Lefke 5-1 kazandı

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinirken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediyor. Batı bölgesinin süper lig temsilcisi Lefke ile doğu bölgesinin 1.ligdeki İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği merhume Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya geldi.

ANI MAÇI LEFKE’NİN

Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 5.Meral Özdenkçi anı maçı İskele Cumhuriyet stadında Pera L.Gençler Birliği ile Lefke karşı karşıya geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerden Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli’nin yönettiği anı maçını Lefke 5-1 kazanan taraf oldu. Her iki takım teknik adamların yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı buldukları anlamlı mücadele sonrasında ödül töreni düzenlendi.

5.Meral Özdenkçi Anı maçı sonrasında takımlara kupalar, karşılaşmayı yöneten hakemlere ve her iki takım teknik direktörlerine çiçekler, merhume Meral Özdenkçi’nin oğlu Hüseyin Özdenkçi, kardeşi aynı zamanda eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Solkanat tarafından verildi.