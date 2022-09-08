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Meral Özdenkçi anı maçı ile anılıyor

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Meral Özdenkçi anı maçı ile anılıyor
Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediyor. Batı bölgesinin süper lig temsilcisi Lefke ile doğu bölgesinin 1.ligdeki İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği merhum Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya geliyor. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 5.Meral Özdenkçi anı maçı 10 Eylül Cumartesi akşamı (yarın) saat 18:00 de İskele Cumhuriyet stadında Pera L.Gençler Birliği ile Lefke karşı karşıya gelecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yöneteceği anı maçında her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı bulacakları anlamlı mücadelede kozlarını paylaşacak. 5.Meral Özdenkçi Anı maçı sonrasında takımlara kupalar ve plaketler merhum Meral Özdenkçi’nin Ailesi ve her iki kulübün yetkililer tarafından verilecek. 
 
 
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