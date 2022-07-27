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“Mejdi’nin hiçbir takıma transferi söz konusu değildir”

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“Mejdi’nin hiçbir takıma transferi söz konusu değildir”
Süper Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, futbolcuları MejdiDireniş'in başka bir takıma transferi ile ilgili çıkan haberlerle alakalı açıklama yaptı.
Ligin Alsancak bölgesi ekibi Mejdi Direniş'in başka bir takıma transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı. 
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün haber sitelerinde çıkan futbolcumuz MejdiDireniş’in bir spor kulübü ile anlaştığı ve transfer olacağı haberleri tamamen hayal ürünü olup yalan haberdir. Futbolcumuz Mejdi Direniş kulübümüzün oyuncusudur ve hiçbir takıma transferi söz konusu değildir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Merit Alsancak Yeşilova Yönetimi"
 
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