Mehmetçik, yine Bulut’a emanet

BTM Birinci Ligdeki Karpaz bölgesi ekiplerinden Mehmetçik'i yeni sezonda çalıştıracak teknik adam belli oldu.
Genç teknik adamlardan Kayhan Bulut yeni sezonda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Mehmetçik'teteknik adamlık yapacak.
BTM Liglerinde son yıllarda görev almaya başlayan Kayhan Bulut, futbolculuğundaki başarıyı Mehmetçik'teteknik adamlığına da yansıtmayı hedefleyecek.
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