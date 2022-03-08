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Mehmetçik ohh, Geçitkale of çekti

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Ligde kalma mücadelesi veren Geçitkale ile play off hedefindeki Mehmetçik arasındaki maçta konuk Mehmetçik 1-0 galip gelerek rahatlarken, Geçitkale kötü rüyalar görmeye devam ediyor

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Mehmetçik ohh, Geçitkale of çekti
İktisatbankası BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Mehmetçik, 13. haftada konuk olduğu Geçitkale'yi mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Geçitkale Stadında oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçti. Ligde kalma mücadelesi veren Geçitkale ile play off hedefindeki Mehmetçik arasındaki maçı Ömer Doğru yönetti. Maçın ilk devresi O - 0 sona ererken ikinci devrenin 63. dakikasında Baran Karpuz takımını öne geçiren golü attı. O -1 Mehmetçik 1- O'lık skoru maç sonuna kadar korurken, Geçitkale 75'te Çağrı ve 85'te İbrahim Mert'in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.
 
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