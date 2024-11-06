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Mehmetali Toker Stadı 4. haftada hazır olacak

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Mehmetali Toker Stadı 4. haftada hazır olacak
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Necati KÜLAHLILAR
BTM 1. Lig’den çekilen Demirhan Spor Kulübü yerine bu sezon BTM 1. Lige alınan Türkmenköy’de Mehmetali Toker Stadı yeniden yeşillendiriliyor.
Yeniden BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Türkmenköy’de bozuk olan zemine çim ekimi yapıldı.
Kulüp Başkanı Mustafa Altınoğlu’nun verdiği bilgiye göre ekilen çim sonrasında zeminin kendi sahalarında oynayacakları 4 hafta maçına kadar hazır hale geleceğini söyledi.
 
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