Mehmet Topal Beşiktaş’ta

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli oyuncu Mehmet Topal Beşiktaş ile anlaştı. Oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu son olarak MedipolBaşakşehir forması giyiyordu. 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Mehmet Topal, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, MedipolBaşakşehir forması giymiş ve üç takımda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

