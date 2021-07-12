Mehmet Topal Beşiktaş’ta

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu son olarak MedipolBaşakşehir forması giyiyordu. 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Mehmet Topal, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, MedipolBaşakşehir forması giymiş ve üç takımda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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