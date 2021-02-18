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Mehmet Tarım’ın, Mehmet mutluluğu

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Mehmet Tarım’ın, Mehmet mutluluğu
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Futbolumuzun eski hakemlerinden Mehmet Tarım, bir torun sahibi daha olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Mehmet Tarım’ın adını taşıyan Mehmet Deniz dün sabah saat 08:20’de dünyaya geldi. Selahattin – Zeynep Lal çiftinin Mehmet Deniz ismini verdikleri ilk çocukları tüm aileyi mutluluğu boğarken, Mehmet Tarım’ın sevincinden havalara uçtu.
Bizler de Halkın Sesi Gazetesi olarak Mehmet Deniz’e sağlıklı uzun bir ömür diler, ailesini tebrik ederiz.
 
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