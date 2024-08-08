Mehmet Sezener düdüğü astı

Futbolumuzun deneyimli hakemlerinden Mehmet Sezener, aktif futbol hakemlik hayatını sonlandırdı. Lefkoşa bölgesi hakemi Mehmet Sezener, yaş haddinden dolayı zorunlu olarak hakemliği bıraktı. Sezener, Merkez Hakem Kurulu tarafından yeni görevle görevlendirilirken, 2024 – 2025 sezonunda itibaren gözlemcilik yapacak.

Mehmet Sezener, geçmişte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından yılın hakemi seçilmişti.

