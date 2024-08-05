Mehmet Özerenler gelişmek için kiralanacak

Gökhan Kuzu

Bu sezon süper lig’de mücadele edecek olan Gönyeli’de genç oyuncular tecrübe kazanmak için kiralanacak.

Gönyeli’nin genç oyuncusu Mehmet Özerenler gelişmek üzere daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek için Gönyeli yönetiminden izin alarak gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağını bildirdi.



