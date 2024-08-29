Mehmet Özeralp M.Değirmenlik’te

Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik tecrübeli file bekçisi Mehmet Özeralp’i kadrosuna dahil etti. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampta bulunan Miracle Değirmenlik, Özeralp’in kulübü K.Kaymaklı’yla anlaşarak oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

