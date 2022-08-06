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Mehmet Özdil, Mormenekşe’de

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Mehmet Özdil, Mormenekşe’de
Gazimağusa bölgesi takımlarından Çanakkale Türk Spor Kulübü’nün genç takım kaptanı Mormenekşe’ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Aksa 1. Lig’den BTM 1. Lig’e düşen Çanakkale’nin genç takımında her mevkide futbol oynayan genç yetenek Mehmet Özdil, 1 yıllığına Mormenekşe genç takımına kiralık olarak transfer oldu.

 
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